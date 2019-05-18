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Песня Лазарева произвела фурор в Европе

13:13
  • суббота
  • 18 мая 2019

Европейцы оценили выступление россиянина

Чарты ITunes в 11 странах Европы пополнились и песней Scream, которую российский музыкант Сергей Лазарев исполнил на "Евровидении-2019". Такие данные приводит сайт Eurovision Tracker.

Согласно его данным, наибольшей популярностью композиция пользуется у россиян, австрийцев, шведов, греков, литовцев, датчан и бельгийцев.  

Ранее компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса на основе поисковых запросов. Больше всего пользователи ищут артиста из Франции Билала Хассани.

Финал "Евровидения" пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

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