Песня Лазарева произвела фурор в Европе

Чарты ITunes в 11 странах Европы пополнились и песней Scream, которую российский музыкант Сергей Лазарев исполнил на "Евровидении-2019". Такие данные приводит сайт Eurovision Tracker.

Согласно его данным, наибольшей популярностью композиция пользуется у россиян, австрийцев, шведов, греков, литовцев, датчан и бельгийцев.

Ранее компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса на основе поисковых запросов. Больше всего пользователи ищут артиста из Франции Билала Хассани.

Финал "Евровидения" пройдет 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит под пятым номером.

Not so silent and innocent! @SergeyLazarev returns to the Eurovision stage with an emotional performance of Scream.#DareToDream #Eurovision #RUS pic.twitter.com/gaIiZSpN0f