Максакова отсудила недвижимость Вороненкова на 1 млрд рублей

Имущество убитого депутата не должно достаться его бывшей жене

Недвижимость экс-депутата Госдумы Вороненкова на один миллиард рублей достанется его вдове Марии Максаковой. Такое решение, по данным СМИ, вынес Тверской суд столицы.

По данным телеграм-каналов, инициатором судебного процесса была Мария.

В апреле этого года Мария Максакова заявила, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству бывшего парламентария. Также не имеют к этому никакого отношения российские спецслужбы.

Дениса Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года на выходе из отеля в Киеве. Киев считает заказчиком убийства Вороненкова именно Тюрина.

Мария Максакова стала третьей женой Дениса Вороненкова. От второго брака с Юлией у него двое детей.