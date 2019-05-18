Британцев переполошил перехват российских самолетов над Балтикой

Британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии

В Британии пользователи соцсетей выступили с критикой действий британских военных, которые дважды сопровождали самолеты России над Эстонией. Блогеры отметили, что Эстония находится на большом удалении от Великобритании, и Москва имеет все основания проводить облет своей береговой линии.

Ранее Пентагон проинформировал, что Лондон несколько раз поднимал в небо истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских Су-27 и Ил-22, которые следовали вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда, пишет Daily Mail.

Ситуацию прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Во-первых, что Великобритания там делает? И, во-вторых, что нарушили наши самолеты?" – приводит его слова Федеральное агентство новостей.

ТВЦ.Ru сообщал о масштабных учениях НАТО "Весенний шторм-2019", которые проходят в Эстонии у границ с Россией. В них принимают участие порядка десяти тысяч военнослужащих из 13 стран. Это наземные силы, а также авиация и военно-морские подразделения.