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Британцев переполошил перехват российских самолетов над Балтикой

14:15
  • суббота
  • 18 мая 2019

Британские истребители несколько раз поднимались в воздух с базы в Эстонии

В Британии пользователи соцсетей выступили с критикой действий британских военных, которые дважды сопровождали самолеты России над Эстонией. Блогеры отметили, что Эстония находится на большом удалении от Великобритании, и Москва имеет все основания проводить облет своей береговой линии.

Ранее Пентагон проинформировал, что Лондон несколько раз поднимал в небо истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских Су-27 и Ил-22, которые следовали вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда, пишет Daily Mail.

Ситуацию прокомментировал и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Во-первых, что Великобритания там делает? И, во-вторых, что нарушили наши самолеты?" – приводит его слова Федеральное агентство новостей.

ТВЦ.Ru сообщал о масштабных учениях НАТО "Весенний шторм-2019", которые проходят в Эстонии у границ с Россией. В них принимают участие порядка десяти тысяч военнослужащих из 13 стран. Это наземные силы, а также авиация и военно-морские подразделения.

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