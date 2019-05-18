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Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

14:44
  • суббота
  • 18 мая 2019

Сейчас власти региона общаются со сторонниками и противниками возведения храма

Жителям Екатеринбурга предложат выбрать альтернативное место для возведения храма. Об этом говорится в обращении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как отметил глава региона, список возможных вариантов опубликуют на сайтах местных органов власти и в СМИ - в понедельник. После разногласий между сторонниками и противниками возведения храма горожанам предложат не менее четырех потенциальных площадок. Затем проведут опрос жителей. А окончательное решение будет приниматься только сообща, передает "ТВ Центр".

"Нужно более глубоко изучить те предложения, которые делаются сегодня со стороны противников и со стороны сторонников, я должен сказать, что и сторонников строительства достаточно много, и мы здесь должны принимать такие решения, которые собственно устроят подавляющее большинство людей, которые принимают участие в этой дискуссии", - рассказал Куйвашев.

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