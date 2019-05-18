Участники проекта "Лидеры России" провели мастер-классы в школах Москвы

Школьников мотивируют развиваться

Как правильно выбрать профессию и построить успешную карьеру. Участники проекта "Лидеры России" провели мастер-классы в столичных школах, передает "ТВ Центр".

Они приезжали с лекциями в учебные заведения, которые заканчивали когда-то сами. После дискуссий старшеклассникам предложили принять участие в конкурсе, победители которого смогут получить персональную консультацию от лучших экспертов.

"Это флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей" в рамках которого, бывшие выпускники приезжают в свои родные школы, общаются с учениками, делятся своим опытом, знаниями. Мотивируют ребят развиваться, двигаться дальше, передают жизненный опыт, наверное, это самое главное", - отметил замминистра экономического развития Илья Торосов.