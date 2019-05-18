Службу в Бутове провел патриарх Кирилл

В субботу в Москве верующие почтили память жертв политических репрессий. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл провёл службу в Бутове на бывшем стрелковом полигоне НКВД, передает "ТВ Центр".

Именно там с 37-го по 38-ой год прошлого века были расстреляны и захоронены более 20 тысяч человек - жители Москвы и Подмосковья, разных возрастов и национальностей, в том числе около тысячи - представители духовенства разных конфессий. Почти 300 из них были причислены к лику святых.