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Порошенко оставил несколько ценных указаний Зеленскому

15:20
  • суббота
  • 18 мая 2019

Уже послезавтра Зеленский вступит в должность президента

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику Владимиру Зеленскому.

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Для Порошенко важно, чтобы Зеленский придерживался того же курса, который был взят после Майдана 2014 года. Новый президент должен продолжить движение Украины в ЕС, чтобы к 2023 году Незалежная стала полноправным членом союза, пишет РИА Новости.

Украина при новой власти должна поддерживать антироссийские санкции, действуя совместно с проукраинской международной коалицией, уверен Порошенко.

Уже в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский приступит к должности президента Украины. На инаугурацию приедут представители ряда стран и организаций, в том числе США, ЕС, НАТО, Литва, Япония. Россия приглашения на церемонию не получала.

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