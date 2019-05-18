Порошенко оставил несколько ценных указаний Зеленскому

Уже послезавтра Зеленский вступит в должность президента

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику Владимиру Зеленскому.

Для Порошенко важно, чтобы Зеленский придерживался того же курса, который был взят после Майдана 2014 года. Новый президент должен продолжить движение Украины в ЕС, чтобы к 2023 году Незалежная стала полноправным членом союза, пишет РИА Новости.

Украина при новой власти должна поддерживать антироссийские санкции, действуя совместно с проукраинской международной коалицией, уверен Порошенко.

Уже в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский приступит к должности президента Украины. На инаугурацию приедут представители ряда стран и организаций, в том числе США, ЕС, НАТО, Литва, Япония. Россия приглашения на церемонию не получала.