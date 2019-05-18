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Обнаженное фото Лазарева разгорячило соцсети

15:53
  • суббота
  • 18 мая 2019

Артист прибегнул к "запрещенным приемам"

Сергей Лазарев сфотографировал свой обнаженный торса в зеркале номера гостиницы и выложил его в Instagram.

 

Видимо, артист так старается привлечь как можно больше поклонников на свою сторону, чтобы они проголосовали за него в финале "Евровидения", которое состоится уже сегодня, 18 мая.

"Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!!", - говорится в описании под фотографией. Артист напомнил, что будет выступать под номером пять и призвал голосовать за него.

Фанаты и коллеги принялись горячо поддерживать артиста: "Ахахха, Серёжа знает как надо просить поддержку", "Вот так и идите на сцену. Сразу первое место у России", "После этого фото миллионы голосов Ваши", - написали восторженные поклонники. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)

"Боооомбааа!  вот теперь мы поменялись)  я завидую твоим кубикам",  - восхитился Влад Топалов.

"Сереж, с Богом! Победы тебе, мой дорогой!", - написал Алексей Чумаков.

Также свои напутственные слова под фотографией Лазарева опубликовали Митя Фомин, Стас Пьеха и Алекса.

Финал "Евровидения-2019" пройдет в этом году в израильском Тель-Авиве. Прямой эфир начнется в 22:00 по московскому времени. Сергей Лазарев выступит с песней Scream.  

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