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Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии лишился поста

16:22
  • суббота
  • 18 мая 2019

Компромат слили СМИ

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке после скандальной сделки с россиянкой.

К такому решению он пришел после беседы с канцлером страны Себастьяном Курцем, пишет ТАСС. Должность вице-канцлера теперь займет министр транспорта Норберт Хофер.  

Ранее Süddeutsche Zeitung опубликовала видеозапись, на которой Штрахе и его помощник договариваются о сделке с россиянкой на Ибице. Предполагалось, что женщина поможет Штрахе победить на выборах. В обмен на это вице-канцлер пообещал ей передать госзаказы в области строительства.

Впоследствии политик оправдался, что в тот вечер было выпито много алкоголя, а ситуацию усугубил языковой барьер.

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