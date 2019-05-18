Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии лишился поста

Компромат слили СМИ

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке после скандальной сделки с россиянкой.

К такому решению он пришел после беседы с канцлером страны Себастьяном Курцем, пишет ТАСС. Должность вице-канцлера теперь займет министр транспорта Норберт Хофер.

Ранее Süddeutsche Zeitung опубликовала видеозапись, на которой Штрахе и его помощник договариваются о сделке с россиянкой на Ибице. Предполагалось, что женщина поможет Штрахе победить на выборах. В обмен на это вице-канцлер пообещал ей передать госзаказы в области строительства.

Впоследствии политик оправдался, что в тот вечер было выпито много алкоголя, а ситуацию усугубил языковой барьер.