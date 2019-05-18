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Зеленскому с неизбежной деменцией предложили "от мертвого осла уши"

17:18
  • суббота
  • 18 мая 2019

Спикер Госдумы приструнил молодого политика

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разглядел в речах Владимира Зеленского признаки начинающейся деменции.

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Спикер российского парламента напомнил украинскому политику, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума.

Несмотря на то, что плечи молодого политика навалилась вся тяжесть президентской ответственности, "знать историю и географию своей страны обязательно", отметил Володин. Если Зеленский продолжит выступать в том же духе, то он закончит также "бесславно, как и Петр Порошенко".

"По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин, не скажешь — "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", - подчеркнул Володин.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рано или поздно "освободит Крым от оккупации".

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