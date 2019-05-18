Джоли застукали в интимной позе с известным актером

Артисты хорошо смотрятся вместе

На фан-странице Анджелины Джоли в Instagram появилось провокационное фото. В кадре звезда "Малефисенты" и актер Уилл Смит катаются по реке на огромной надувной акуле. Они очень близко сидят друг к другу.

Поклонники актрисы даже сначала не поверили, что на снимке Смит. Люди оставили под постом сотни комментариев, большинство из которых - это вопросы: когда артисты проводили время вместе и почему Энджи так тесно прильнула к Уиллу, ведь у него есть жена.

Многие даже заподозрили, что между звездами Голливуда роман. Но все оказалось довольно прозаично. Джоли и Смит работали вместе над озвучкой мультфильма "Подводная братва", и кадр, появившийся в Instagram, был сделан во время PR-компании картины.

Напомним, Анджели Джоли переживает развод с Брэдом Питтом. Артистка сильно похудела и редко выходит в свет. Поэтому практически каждое появление Энджи с мужчиной тут же воспринимается поклонниками как новый роман. Но Джоли всякий раз успокаивает фанатов, говоря, что пока не готова к отношениям.