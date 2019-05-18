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Страдающего от опухоли Газманова экстренно прооперировали

17:55
  • суббота
  • 18 мая 2019

Певец рассказал о тяжелой болезни

Олег Газманов в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своей болезни. Оказывается, долгое время певец страдал от опухоли, принимая ее за простуду.

Как пояснил Газманов, он терпел боль, пока в 2011 году не поехал на обследование в Германию. Врачи обнаружили у артиста гранулему. Певцу сообщили, что доброкачественная опухоль на голосовых связках может вскоре перерасти в онкологию. Чтобы избежать осложнений было принято решение срочно оперировать Газманова.

"Специалист мне сказал, что опухоль вполне могла перерасти в злокачественную. Существовала вероятность, что я вообще больше не смогу петь", - признался он.

Операция прошла успешно, но восстановительный период был трудным. Первые десять дней Газманов не мог разговаривать, он лишь шептал. Сейчас он чувствует себя прекрасно и счастлив, что все обошлось. "Я радуюсь жизни. Ведь все могло пойти совсем по-другому сценарию", - отметил артист.

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Олег Газманов
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