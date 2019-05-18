В России создают секретную авиаракету нового поколения

Опытный образец будет готов через два-три года

В России создают авиационную управляемую ракету нового поколения "Монолит". Опытный образец появится в ближайшие два-три года. Пока все детали разработчик держит в секрете.

"Полностью раскрывать информацию по ракете "Монолит" не будем", - сразу заявил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех"), который занимается созданием ракеты, Александр Кочкин.

По его словам, сейчас работы на стадии согласования всех параметров с заказчиком, передает РИА Новости. "Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия", — отметил Кочкин.

Разработка ведется за счет собственных средств концерна. "Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет", - пояснил он, добавив, что опытный образец будет готов в конце 2021 — начале 2022 года.

Ранее о новой ракете "Техмаша" сообщал гендиректор концерна Владимир Лепин. Он также не стал раскрывать детали, но рассказал, что авиаракета предназначена для боевых самолетов и вертолетов.