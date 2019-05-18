Угрюмую Шейк с красавицей-дочкой на руках сняли после расставания с Купером

Модель осунулась и побледнела

Папарацци застали Ирину Шейк на одной из улиц Лос-Анджелеса. Модель вышла с дочкой Леей. Для прогулки она выбрала черное длинное платье в белую полоску, волосы небрежно затянула в пучок, дополнили образ темные солнцезащитные очки.

Двухлетнюю девочку Шейк держала на руках, решив обойтись без коляски. Красавица-дочка модели и актера Брэдли Купера улыбалась и выглядела великолепно. Чего нельзя сказать о ее маме. Ирина была довольно угрюмой и быстро пробежала мимо фотографов.

Но ушлые папарацци успели сделать несколько кадров. Фотографии уже опубликованы в Сети. Это первые снимки Ирины после слухов о расставании с Купером.

Отметим, что в середине мая СМИ сообщили о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Якобы актер потребовал от модели прекратить выставлять семейную жизнь на публику, но россиянка отказалась выполнять прихоть Купера. По другой версии пару разбила Леди Гага. Якобы Брэдли увлекся певицей во время съемок фильма "Звезда родилась".