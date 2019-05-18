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Принц Гарри погулял на свадьбе без Меган Маркл

20:43
  • суббота
  • 18 мая 2019

Герцогиня осталась дома с младенцем

В Британии состоялась очередная королевская свадьба. Племянница Елизаветы II Габриэлла вышла замуж за Тома Кингстона, инвестиционного банкира, директора консалтинговой компании Devonport capital.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Как пишет Daily Mail, венчание прошло в Виндзорском замке. На празднике собралась практически вся семья. Елизавета II по традиции приехала последней из гостей. Ее сопровождал супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

А вот принц Гарри пришел один. Герцог Сассекский оставил жену Меган Маркл дома с новорожденным сыном. На празднике Гарри вел себя беззаботно. Принц веселился и явно наслаждался мероприятием.

Напомним, 6 мая Меган Маркл родила первенца. Мальчика назвали Арчи. Спустя два дня малыша представили публике. Вскоре появилась информация, что Маркл сама сидит с ребенком, у герцогини нет ни слуг, ни няни, ей помогает лишь родная мать.

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Принц Гарри
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