Принц Гарри погулял на свадьбе без Меган Маркл

Герцогиня осталась дома с младенцем

В Британии состоялась очередная королевская свадьба. Племянница Елизаветы II Габриэлла вышла замуж за Тома Кингстона, инвестиционного банкира, директора консалтинговой компании Devonport capital.

Как пишет Daily Mail, венчание прошло в Виндзорском замке. На празднике собралась практически вся семья. Елизавета II по традиции приехала последней из гостей. Ее сопровождал супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

А вот принц Гарри пришел один. Герцог Сассекский оставил жену Меган Маркл дома с новорожденным сыном. На празднике Гарри вел себя беззаботно. Принц веселился и явно наслаждался мероприятием.

Напомним, 6 мая Меган Маркл родила первенца. Мальчика назвали Арчи. Спустя два дня малыша представили публике. Вскоре появилась информация, что Маркл сама сидит с ребенком, у герцогини нет ни слуг, ни няни, ей помогает лишь родная мать.