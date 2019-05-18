Порошенко "нашел" в Крыму плацдарм для размещения ядерного оружия

Украинский лидер ризвал предоставить крымским татарам автономию

Петр Порошенко сделал заявление по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося 18 мая на Украине. Выступления главы государства опубликовано в Facebook.

В своей речи Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины. "Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом", — заявил он.

При этом действующий президент Украины рассказал, что Крым якобы превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. Порошенко считает, что именно так намерена использовать полуостров Москва. В соей речи украинский лидер не забыл призвать усилить международное давление на Россию.