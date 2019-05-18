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Порошенко "нашел" в Крыму плацдарм для размещения ядерного оружия

20:00
  • суббота
  • 18 мая 2019

Украинский лидер ризвал предоставить крымским татарам автономию

Петр Порошенко сделал заявление по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося 18 мая на Украине. Выступления главы государства опубликовано в Facebook.

В своей речи Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины. "Я твердо убежден, что мы только усилимся в наших стремлениях восстановить государственный суверенитет Украины над Крымским полуостровом", — заявил он.

При этом действующий президент Украины рассказал, что Крым якобы превращается в плацдарм для размещения ядерного оружия. Порошенко считает, что именно так намерена использовать полуостров Москва. В соей речи украинский лидер не забыл призвать усилить международное давление на Россию.

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