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Мстительный Зеленский пообещал Верховной Раде неудобства

19:48
  • суббота
  • 18 мая 2019

Избранный президент Украины сильно недоволен

Владимир Зеленский опубликовал в Instagram обращение к киевлянам. Избранный президент извинился перед народом.

По словам Зеленского, Верховная Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день, и назначила мероприятие на понедельник. Так как в столицу Украины прибудут представители других государств в городе в будний день неизбежно возникнут пробки. 

"Часть Киева будет перекрыта", - пояснил он.

Экс-актер принес извинения горожанам и отметил, что это было не его решение. "Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им", - заявил Зеленский.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10:00. Эту дату утвердила Рада.

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