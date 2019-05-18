Мстительный Зеленский пообещал Верховной Раде неудобства

Избранный президент Украины сильно недоволен
Владимир Зеленский опубликовал в Instagram обращение к киевлянам. Избранный президент извинился перед народом.
По словам Зеленского, Верховная Рада не согласилась на его предложение провести инаугурацию в выходной день, и назначила мероприятие на понедельник. Так как в столицу Украины прибудут представители других государств в городе в будний день неизбежно возникнут пробки.
"Часть Киева будет перекрыта", - пояснил он.
Экс-актер принес извинения горожанам и отметил, что это было не его решение. "Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им", - заявил Зеленский.
Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая в 10:00. Эту дату утвердила Рада.