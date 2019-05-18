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Стало известно, за что Белоруссию дисквалифицировали на "Евровидении"

20:16
  • суббота
  • 18 мая 2019

Скандал разгорелся из-за жюри

Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом "Евровидения-2019". Представители Минска грубо нарушили правила песенного конкурса.

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Члены профессионального жюри раньше времени рассказали прессе, как они голосовали во время первого полуфинала. Оказывается это категорически запрещено. По правилам "Евровидения" тайну голосования следует хранить до окончания конкурса.

Якобы, раскрыв свои баллы, страна может получить в знак благодарности ответные высокие оценки. Из-за отстранения голоса Белоруссии не будут засчитаны во время финала.

Как пишет kp.by, во время общения с прессой каждый из членов жюри рассказали, кому из стран были отданы самые высокие баллы. "Мы определили трех победителей практически единогласно", - отметил председатель жюри Валерий Пригун.

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