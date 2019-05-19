Лазарев обвинил жюри "Евровидения" в предвзятом отношении к России

Почему россиянину не дали первое место

Российский певец Сергей Лазарев, который занял третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", заявил о предвзятом отношении членов жюри к нему и стране в целом.

Лазарев добавил, что решение судей могло вылиться из отношения к политике Москвы. "Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране", - заявил певец.

По словам Лазарева, отдать должное можно журналистам. В этом году они гораздо меньше задавали ему политические вопросы, передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что был "обласкан вниманием" публики. Тут ему не к чему придраться. Он также допустил, что жюри просто могло не понравится его выступление. Что касается других участников, то их он назвал достойными, разноплановыми и разными.

Лазарев подчеркнул, что были страны, которые снова не захотели рассмотреть номер России, например, Грузия.

В ночь на 19 мая в Тель-Авиве прошел конкурс "Евровидение". Россиянин Сергей Лазарев занял третье место. На втором оказался представитель Швеции. Победителем оказался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.