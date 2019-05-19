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Женщины сыграли в футбол в Сирии

11:30
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

​Власти САР активно поддерживают развитие спорта в стране

В Сирии прошёл первый после войны юниорский турнир по женскому мини-футболу. В нём приняли участие девушки до 20 лет, сообщает "ТВ Центр".

Команда Эс-Сувейды обошла в финале сборную Хамы со счетом 3:0. Многие из юных спортсменок мечтают попасть в национальную сборную. Тренировки они не прерывали даже во время боевых действий. В футбол в Сирии играют, без преувеличения, все. Власти Арабской Республики активно поддерживают развитие спорта в стране, как одно из важнейших направлений по налаживанию мирной жизни.

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