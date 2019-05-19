В Австрии разгорелся молниеносный политический скандал

​Граждан попытался успокоить Себастьян Курц

В Австрии объявлены досрочные парламентские выборы. Такое решение принял премьер-министр страны после неожиданно разразившегося скандала с одним из ведущих политиков правящей коалиции. Вице-канцлер Австрии - Хайнц Кристиан Штрахе - оказался в центре внимания в связи с публикацией компрометирующего видео. Прокуратура сейчас изучает этот материал, а у резиденции премьера накануне тысячи людей требовали роспуска правящей коалиции.

На митинг в Вене перед федеральной канцелярией собирается около пяти тысяч человек. Именно Себастьяна Курца протестующие требуют ответить за действия его младших политических союзников, сообщает "ТВ Центр".

Сам Курц предпринял ряд первых шагов, чтобы сгладить политический кризис. Он решил вывести возглавляемую им Австрийскую народную партию из правящей коалиции в составе с Австрийской партией свободы. Вот они вместе с лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе в 2017-м объявляют о политическом союзе. Но скандал в СМИ, где главным фигурантом оказался Штрахе, поставил крест на этом сотрудничестве.

"Считаю, что новая коалиция в настоящее время ни с кем невозможна. Я предложил президенту провести досрочные выборы в Австрии в максимально быстрые сроки. После вчерашнего видео я должен сказать честно: "всё, хватит!". Кроме того, хочу заметить, что такие методы я откровенно презираю, но содержание видео остаётся именно таким, какое оно есть", - отметил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Причиной молниеносного политического кризиса стало видео, опубликованное немецкими СМИ. В июле 2017-го года, за несколько месяцев до парламентских выборов, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус, встретились на Ибице с некой девушкой, якобы "племянницей российского олигарха".

Привлекательная собеседница в доверительном разговоре предлагала обмен возможностями. Со своей стороны финансовую помощь партии Штрахе, который в ответ должен обеспечить доступ к госконтрактам в Австрии в сфере строительства. Теперь сам факт встречи политик не отрицает, но на пресс-конференции Штрахе заявил, что его напоили алкоголем и подставили. Девушка якобы оказалась гражданкой Латвии и всего лишь выдавала себя за влиятельную россиянку. Весь дом был заранее увешан скрытыми камерами, а на протяжении разговора будущего вице-канцлера провоцировали на компрометирующие высказывания. Теперь он оказался вынужден уйти в отставку.

"Мы говорили семь часов, и я все больше и больше напивался. Да, это была пьяная история в интимной обстановке. Вот почему я говорил обо всем бездумно, в ходе полемики. И да: то, что я сказал, с трезвой точки зрения, было катастрофой. Это была нацеленная на меня политическая атака", – сказал Штрахе.

Два года компромат пылился на полке и был опубликован накануне выборов в Европарламент. "Австрийская партия свободы является одной из самых мощных партий национально-патриотической ориентации, партией евроскептиков. Которые после выборов в Европарламент, должны были бы создать достаточно мощную фракцию в Европарламенте", - сказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Скандал уже позволил ряду европейских политиков, среди которых Ангела Меркель, призвать к борьбе с популистскими силами, которые на деле стремительно набирают рейтинг в Европе. Все они защищают национальные интересы и как правило занимают взвешенную позицию по отношению к России. Австрия - яркий пример. Теперь эта позиция будет проверена на прочность - внеочередными парламентскими выборами.

Пётр Вершинин, Александр Терентьев, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".