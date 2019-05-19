В Италии потребовали отменить антироссийские санкции

​Во Франции поддержали эту позицию

Итальянские политики вновь призвали отменить антироссийские санкции. Об этом, в частности, заявил вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини во время общеевропейского митинга в Милане, передает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что изменения в этом вопросе стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе. Позицию Сальвини поддержала и лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен. Она также заявила о необходимости менять отношения с Россией на конструктивные и прагматичные.

Масштабная манифестация прошла за неделю до выборов в Европарламент. В ней приняли участие правые и националистические партии стран ЕС, а также евродепутаты и политики из Германии, Бельгии, Финляндии и Австрии.