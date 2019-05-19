ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На помощь российским пожарным в борьбе с огнем пришли добровольцы

10:59
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

​В целом по стране в тушении задействованы более полутора тысяч человек

За минувшие сутки в России ликвидированы природные пожары на общей площади более 14-ти тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

В Бурятии удалось отстоять от огня посёлок Горхон. Очаг возгорания находился всего в 500-х метрах от жилых домов. Сложной остается обстановка в Иркутской области. Сильный ветер с порывами до 30-ти метров в секунду провоцирует верховые пожары, при которых огонь за короткое время способен проходить большие территории. На помощь специалистам в регионе пришли добровольцы.

В целом по стране в тушении задействованы более полутора тысяч человек, сотни единиц спецтехники и авиация. Особый противопожарный режим действует в 46-ти регионах.

Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Тушение степных пожаров
Тушение степных пожаров
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.