На помощь российским пожарным в борьбе с огнем пришли добровольцы

​В целом по стране в тушении задействованы более полутора тысяч человек

За минувшие сутки в России ликвидированы природные пожары на общей площади более 14-ти тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

В Бурятии удалось отстоять от огня посёлок Горхон. Очаг возгорания находился всего в 500-х метрах от жилых домов. Сложной остается обстановка в Иркутской области. Сильный ветер с порывами до 30-ти метров в секунду провоцирует верховые пожары, при которых огонь за короткое время способен проходить большие территории. На помощь специалистам в регионе пришли добровольцы.

В целом по стране в тушении задействованы более полутора тысяч человек, сотни единиц спецтехники и авиация. Особый противопожарный режим действует в 46-ти регионах.