Москва спортивная: в столице проходят полумарафон и велофестиваль

Перекрыто движение по Садовому кольцу и некоторым набережным в центре города

В столице 19 мая сразу два больших спортивных праздника. В воскресенье подводят итоги самого массового забега страны - Московского полумарафона, сообщает "ТВ Центр".

Бегуны из 48-ми стран стартовали на территории стадиона "Лужники" и преодолели более 20-ти километров вдоль Кремля и по центральным набережным. Ну а на Садовом кольце в воскресенье проходит велофестиваль. Участие принимают тысячи спортсменов любого уровня подготовки. Единственное ограничение - быть старше 14-ти лет.

Первая гонка прошла рано утром. Еще один массовый заезд состоится днем. В связи с фестивалями перекрыто движение по Садовому кольцу и некоторым набережным в центре Москвы.

Подробную информацию об ограничении движения можно узнать на официальном сайте столичной мэрии.