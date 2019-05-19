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Обстановка на Украине накануне инаугурации Зеленского

12:04
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

​Советы избранному президенту дает Саакашвили

В Киев стягивают дополнительные силовые подразделения. Они будут обеспечивать безопасность во время инаугурации Владимира Зеленского. Уже начали перекрывать улицы. На торжественную церемонию, которая пройдет в понедельник, приглашены делегации из 15-ти государств. Но даже в подготовительной суете не утихают противоречия между представителями новой и уходящей власти.

Дата вступления в должность избранного президента Украины - 20 мая. И подготовка к инаугурации уже идёт. Приглашения разосланы, в Киев стянуты дополнительные силы правопорядка, улицы начинают перекрывать. А штаб Зеленского продолжает акцентировать внимание на том, что решение парламента для них спорное. Пришлось даже обращаться к жителям страны с извинениями. Не забыв в который раз обвинить во всем Верховную Раду, передает "ТВ Центр".

"Вы все знаете, что мы хотели, чтобы инаугурация прошла 19 мая, потому что это выходной и чтобы для киевлян не было проблем из-за перекрытий. Но Рада проголосовала, как проголосовала. Сокрушаться уже бессмысленно. Извините, пожалуйста, извините всех нас, Верховную Раду. Рада создала неудобства нам. Мы, обещаю, создадим неудобства им", - заявил Зеленский.

Известно, что церемонию инаугурации Владимира Зеленского посетят пять президентов. Об этом на своей странице в соцсети пишет пресс-секретарь украинского МИД. Приглашения на мероприятие получили еще более 40 высокопоставленных представителей иностранных государств. Правда, список все равно менее внушительный, чем пять лет назад при вступлении в должность Петра Порошенко. К примеру, Соединенные Штаты пришлют всего лишь министра энергетики. Некоторые украинские СМИ, не называя при этом своих источников, утверждают, что на инаугурацию Зеленского приглашен и сам Петр Алексеевич. А вот Игорь Коломойский, которого считают покровителем Зеленского, пока приглашения не получил.

"Ну если приглашение дадут... Ну я кстати не знаю. Я на коктейль вот этот вот, на светскую может и приду. А на официальной мне что делать? Я никогда в жизни там не был на подобных мероприятиях", - подчеркнул бизнесмен.

Пока СМИ обсуждают детали предстоящей инаугурации, Зеленского буквально завалили советами о том, что ему нужно делать после вступления в должность. В частности, решил поделиться опытом и бывший президент Грузии, а также экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он предложил Зеленскому вообще отказаться от переговоров с Россией. И сконцентрироваться на борьбе с Петром Порошенко. Саакашвили уверен: тот в ближайшем будущем надеется взять политический реванш.

"Украина - теневое государство. Там все решается за кулисами и до сих пор все решалось за кулисами. И Зеленскому говорят: добро пожаловать в клуб. Заходи к нам в кулисы и мы все решим. Поэтому, если Украина сможет реально показать людям, что коррупцию реально побороть и реально идет ситуация на улучшение, то я уверен что и люди на Донбассе и люди в Крыму сами будут тяготеть к Украине. Другого варианта сейчас нет", - сказал он.

Накануне Петр Порошенко уволил начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Так что на ключевые посты избранному президенту нужно искать новых людей. Но получится ли только с помощью кадровых перестановок - распутать клубок накопившихся в стране проблем - большой вопрос.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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