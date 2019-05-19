Саудовская Аравия готовится к войне

​30 мая состоится экстренный саммит в Мекке

Эр-Рияд готов к полномасштабной войне в регионе для защиты своих интересов. Об этом заявили в саудовском МИД, сообщает "ТВ Центр".

Громкие слова звучат на фоне недавних атак нефтепровода и танкеров, в которых власти королевства обвиняют Иран. В Тегеране же отвергают свою причастность к диверсиям. Тем не менее, Саудовская Аравия уже выступила с призывом к мировым лидерам занять жесткую позицию в отношении страны, которая якобы несет ответственность за дестабилизацию в регионе.

Как стало известно, в ночь на 19 мая аравийский король направил приглашения главам арабских государств принять участие в экстренном саммите 30 мая в Мекке. Решение уже поддержало руководство Арабских Эмиратов.