Власть народам: правые партии в Европе задумали революцию

​Европейские лидеры изо всех сил стараются подпортить реноме популистов

Евроскептики из 11-ти стран создают единый фронт. Перед выборами в Европарламент в Милане прошёл митинг представителей правых партий. Несколько тысяч человек собрались на центральной площади. Помимо болезненных тем борьбы с нелегальной миграцией и уменьшения налогов в этот раз заговорили и о налаживании отношений с Россией.

Наравне с итальянскими, на центральной площади Милана вздымают флаги еще десятка стран. Демонстрация собрала сторонников правопопулистских движений со всей Европы. Громкий финальный аккорд перед грядущими выборами в Европарламент. Первым на сцену поднимается правый радикал Маттео Сальвини, сообщает "ТВ Центр".

"Кто предал Европу? Европу народов и наций, о которой говорили Де Гаспери, де Голль, Маргарет Тэтчер. Элиты оккупировали эту Европу во имя финансов, транснациональных корпораций, денег и неконтролируемой иммиграции, Меркелей, Макронов, Сороса, Юнкера", - отметил Сальвини.

Правые популисты готовятся создать в Европарламенте нового созыва единую фракцию. Хотя и признают: у будущего альянса нет общей программы. Впрочем, в ключевых моментах они безусловно сходятся. Большинство партий выступают за снижение налогов, усиление контроля над потоками мигрантов и новую внешнюю политику. В том числе за отмену антироссийских санкций.

"26 мая мы произведем эту революцию здравого смысла по всей Европе, 26 мая мы вернем власть народам. С нами Европа поднимет голову. Да здравствует Италия, Да здравствует Франция и народы Европы!", - сказала Марин Ле Пен.

В нынешнем Европарламенте правопопулистская "Европа наций и свобод" имела 37 мандатов, всего - 751. Однако за последние годы популярность правых в странах ЕС заметно выросла. На предстоящих выборах альянсу предрекают уже 10% голосов. Европейские лидеры, которых такая перспектива явно раздражает, изо всех сил стараются подпортить реноме популистов. Ангела Меркель напомнила о недавней отставке вице-канцлера Австрии. Хайнц-Кристиан Штрахе якобы пытался договориться о передаче госзаказов в обмен на финансовую помощь в предвыборной кампании своей партии.

"Мы имеем дело с популистскими движениями, которые во многом презирают наши ценности. Они ставят под сомнение основные права человека, для них коррупция в политике - это норма! И мы должны решительно противостоять всему этому", - сказала Меркель.

Не меньше шумихи вызвал недавний визит венгерского премьер-министра в США. В Белом Доме Виктор Орбан появился в галстуке ярко-оранжевого цвета, под которым ведет сейчас избирательную кампанию его партия "Федес". Та самая, которая резко выступает против миграционной политики Брюсселя. Дональд Трамп не только тепло принял гостя, но и похвалил за борьбу против нелегальной миграции. После чего журналисты буквально обрушились на Орбана с критикой.

"Политика Орбана - это система, нацеленная на искоренение инакомыслия и захват контроля над всеми основными аспектами политико-социальной жизни страны", - отметили СМИ.

В Брюсселе многие расценили эту встречу как сигнал с Капитолийского холма. Рассчитывать на большинство правые пока не могут, но с такой протекцией сдерживать популярность евроскептиков становится всё сложнее. Выборы в Европарламент пройдут уже в конце следующей недели.

Анна Пешехонова, Анастасия Мартынова. "ТВ Центр"