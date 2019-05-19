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В России прошла акция "Ночь музеев"

12:41
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

​В Музее Победы можно послушать лекцию, посвященную подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны

Выставки, экскурсии, кинопоказы, концерты и театрализованные представления. По всей России прошла акция "Ночь музеев". В столице до рассвета были открыты более 200 площадок. Москвичи смогли увидеть шедевры живописи и архитектуры, побывать на аудиоспектаклях, сообщает "ТВ Центр".

А в Музее Победы можно послушать лекцию, посвященную подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые письма, истории известных и безымянных героев, защищавших Родину... О самых значимых событиях рассказала министр просвещения.

"Идет разговор о том, как формировались характер, как формировалась личность тех молодых людей, благодаря которым, ценой жизни которых, мы с вами живем, можем сейчас разговаривать, можем творить, мечтать, можем просыпаться каждый день смотреть на Солнце. Сегодня мы очень мало говорим и очень мало занимаемся воспитанием личности. Потому что это основное на самом деле", - сказала министр просвещения Ольга Васильева.

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