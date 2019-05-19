В Петербурге начался посвященный Пушкину грандиозный праздник фонтанов

​Под звуки музыки и дымовых залпов ожил "Золотой Самсон".

В Санкт-Петербурге торжественно открыли сезон фонтанов. В этом году весенний праздник посвятили классику русской литературы - Александру Сергеевичу Пушкину, передает "ТВ Центр".

Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвящен Александру Пушкину. В этом году исполняется 220 лет со дня его рождения. На площадке Большого Каскада - герои почти всех его произведений: настоящая феерия пушкинских сказок. Хотя сам поэт не слишком любил бывать в Петергофе. Мундир камер-юнкера обязывал его приезжать сюда в государевой свите: императору хотелось, чтобы на дворцовых балах блистала жена Пушкина, Наталья Гончарова.

Самый торжественный момент праздника - под звуки музыки и дымовых залпов оживает "Золотой Самсон". Из пасти поверженного льва появляется струя воды. Фонтан постепенно вырастает до 21 одного метра в высоту:

Богатырь, разрывающий пасть льву - это символ победы России в Северной войне. Решающей битве Пушкин посвятил свою поэму "Полтава". Потом появится "Медный всадник"... Историки говорят: поэт был один из первых, кто оценил вклад в развитие страны Петра Великого. Экскурсоводы теперь умоляют посетителей Петергофа не мучить бронзового императора: его ботфорты переполнены монетами "на счастье"

Один из грандиознейших петровских проектов: русский Версаль на берегу Финского залива, теперь популярен у туристов со всего мира. Любимые царские забавы: "хитрые" фонтаны, как и три века назад, веселят и взрослых, и детей. Все ищут секретный камень: наступишь на него, и полетят водные брызги:

На самом деле нет никакого секретного камня, а есть секретный сотрудник парка. Он сидит за белой лавочкой, и нажимает кнопку.

Он старается не привлекать к себе внимание, и даже рычаг управления фонтаном замаскирован под трость зонтика. Но современным детям и в голову не приходит на него обернуться: они ищут видеокамеры и электронные датчики. Такое поколение, говорит пожилой фонтанщик: в XXI веке все знают, как звучит маримба. Но многие понятия не имеют, как она выглядит:

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург