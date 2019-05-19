Порошенко рассказал о грядущей передаче власти Зеленскому

Также он назвал главную задачу страны при Зеленском

Процесс смены власти на Украине должен пройти без внутриполитических потрясений. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко накануне инаугурации Владимира Зеленского.

"И речь идет не только о получении полномочий новоизбранным президентом Украины, но и об избрании состава Верховной рады", - отметил Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий.

По его словам, для украинских политиков сейчас главная задача - продолжение интеграции Украины в ЕС и НАТО, передает ТАСС. Он подчеркнул, что нужно обеспечить преемственность политики реформ, укрепления украинских институтов государственности и продолжение европейской и евроатлантической интеграции.

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая.

Ранее стало известно, что в Киев стягивают дополнительные силовые подразделения. Они будут обеспечивать безопасность во время инаугурации Владимира Зеленского. Уже начали перекрывать улицы. На торжественную церемонию, которая пройдет в понедельник, приглашены делегации из 15-ти государств.

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Видео: обстановка на Украине накануне инаугурации Зеленского