В Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа

Инициатива должна исходить от американской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о проведении новой встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должна исходить от Вашингтона.

"В Аргентине была отменена встреча, которая уже была согласована и была отменена менее чем за 24 часа. В этой связи, конечно, инициатива о новой встрече должна происходить от американской стороны", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-24".

При этом он подчеркнул, что в Москве знают о желании Трампа встретиться с Путиным. Однако госсекретарь США Майк Помпео так и не привез "каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита двадцатки в Осаке", сообщает "Интерфакс".

Однако Россия надеется, что такая встреча, все-таки, состоится. Песков добавил, что она может пройти "на ногах", в кулуарах более продолжительной или быть заранее согласована в полноформатном виде.

14 мая в Сочи прошла встреча Владимира Путина с Майком Помпео. Она продлилась около полутора часов.