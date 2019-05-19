Хореограф ответил на обвинения в адрес Загитовой в воровстве

Новая веха в противостоянии с Медведевой

Российскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову обвинили в воровстве музыки для своих выступлений. Это сделали пользователи соцсетей.

Дело в том, что в новом сезоне спортсменка будет выступать под композицию Билли Айлиша Bad Guy. Однако оказалось, что извечная соперница Загитовой Евгения Медведева любит эту песню, в чем она и призналась в одном из интервью.

"Это просто ущербно, вы все интервью Жени, видимо, смотрите и на ее вкус ориентируетесь. Это просто мерзко — взять и поставить номер под любимую песню Жени! Во всем пытаетесь ей насолить?" — негодует один из пользователей. Об этом сообщает "Советский спорт".

Между тем, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на раздувающийся скандал. По его словам, музыка для нового показательного номера Алины была выбрана не после интервью Медведевой.

"Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись, начали ставить", — написал он.