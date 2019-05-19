Пугачева простила своего непутевого племянника

У мужчины были проблемы с алкоголем

Легенда российской эстрады Алла Пугачева начала налаживать отношения со своим племянником Владом. Ранее Примадонна неоднократно помогала своему родственнику, однако тот все никак не хотел браться за голову. В итоге отношения между ними испортились.

Влад является сыном ее скончавшегося родного брата Евгения. При этом мужчина страдал алкоголизмом. Четыре года назад родственнику Аллы Борисовны парализовало ноги. Пугачева не бросила его в беде, а оплатила лечение в Израиле, а также взяла опеку над его ребенком — Женей.

Тем не менее, едва поправившись, Влад взялся за старое. Он вновь загулял, ушел с работы, а потом сдал две квартиры в Москве и уехал жить под Рязань, передает StarHit. Этого Алла Борисовна уже не простила.

После этого Влад неоднократно пытался связаться со своей знаменитой родственницей, в том числе, при помощи Максима Галкина – супруги Примадонны. Но тетя была непреклонна.

И только, когда Влад, наконец, нашел в себе силы зажить нормальной жизнью, она согласилась пойти на контакт. 33-летний мужчина вернулся в столицу и сделал предложение 34-летней Гузель из Татарстана. Пара уже подала заявление в ЗАГС.

По его словам, они познакомились в одной из бильярдных Москвы. Туда он приехал сразу после возвращения. В Рязанской области он жил с женщиной, но "семьи не получилось". "Настроение было паршивым — решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство — главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов", - подчеркнул Пугачев.

Сама Гузель отметила, что сначала не обратила внимание на фамилию своего избранника, она решила, что он не связан с известной певицей. По ее словам, она сразу поняла, что мужчине некуда идти и пустила его к себе. Предложение он сделал уже спустя неделю.

"С тетей помирился. Скоро увижу сына. Ему в этом году исполнится восемь лет. Хочу все начать с чистого листа", - подчеркнул родственник Аллы Борисовны. По его словам, после свадьбы он подумывает об открытии небольшого бизнеса. Пугачева уже согласилась помочь ему в организационных вопросах.

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