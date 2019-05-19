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В московском храме мужчина избил пенсионерку, пытаясь изгнать бесов

16:32
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Несчастную женщину госпитализировали

В Москве в храме князя Владимира в Старых Садех неизвестный напал на пожилую женщину. Он избил пенсионерку и сбежал с места происшествия.

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, а также перелом левой плечевой кости. Она была госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Инцидент произошел 16 мая. Полицейские задержали мужчину 1983 года рождения, передает Агентство "Москва".

Между тем, Telegram-канала Baza сообщает, что нападавшим оказался уроженец Мордовии Александр Мартяшкин. Он решил, что в пожилую женщину вселились бесы. Он взял в руки черенок от лопаты и попытался изгнать их напав на женщину.

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