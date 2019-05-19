Будут ли введены в московских дворах платные парковки

Максим Ликсутов рассказал о развитии транспорта в Москве

Велосипед для многих в городе из спортивного инвентаря уже превратился в средство передвижения. Его выбирают не только, чтобы покататься, но и чтобы добраться из точки А в точку Б. Благо сеть велодорожек в Москве ширится. И это примета времени. О том, как вообще меняется транспортная система столицы, о платных парковках, штрафах, "зайцах" и конечно велосипедах "ТВ Центр" поговорил с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым.

- Максим Станиславович. А вы сами на велосипеде катаетесь? Удаётся найти время?

- Да, я катаюсь и на велосипеде, и на мотоцикле, и за рулём личной машины тоже. Очень мне нравится ездить. если есть возможность, стараюсь использовать городской транспорт .

- 1 сентября прошлого года в наземном транспорте исчезли турникеты. Стало ли больше "зайцев"? И достигли ли москвичи в этом вопросе какого-то пресловутого "европейского" уровня культуры"?

- Что греха таить, примерно в начале, когда мы только сняли турникеты, мы начали выписывать штрафы за безбилетный проезд почти в два раза больше, чем было до этого. Но постепенно всё приходит на свои круги. Но есть и, помимо безбилетников и роста числа штрафов, есть ещё и огромная положительная история, в связи с тем, что количество времени, которое тратит автобус в ожидании, когда пассажиры выйдут из автобуса и зайдут, оно снизилось в несколько раз.

- Тема, которая волнует абсолютно всех, у кого есть машина, это платные парковки. Их зона так немножечко вырастает в городе, этому процессу виден какой-то "край", скажем так?

- Обычно с этим вопросом всегда спрашивают о том, когда будет платная парковка - или не будет - во дворах. Могу сказать первое. Никаких платных парковок во дворе Правительство Москвы не планировало и не планирует вводить. В части расширения платной парковки на улично-дорожной сети. Могу сказать, что точечное расширение - оно всегда происходит. И факторов тому несколько - в первую очередь сами жители. Это абсолютное большинство предложений, которые мы получаем - это введение платной парковки там, где есть проблема особенно с приезжими автомобилями. Где жителям банально не хватает парковочных мест. Так как жители у нас имеют резидентное разрешение и имеют такую огромную льготу относительно "приезжих" автомобилистов, то введение платной парковки зачастую этот вопрос решает.

- Ещё из актуального. Знак ограничения скорости. Написано 60. Едут все 80, потому что 20 километров в час не штрафуются.

- Вы тоже так делаете?

- Ааа. Нет, я стараюсь так не делать. Вы неоднократно подчёркивали, что выступаете за то, чтобы этот "нештрафуемый" интервал скорости снизить и вообще штрафы каким-то образом увеличить. Наши водители по-другому не понимают?

- Могу сказать следующее, что абсолютное большинство случаев ДТП с пострадавшими - либо ранеными, либо погибшими - это причина - превышение скорости движения. Поэтому решение вопроса о том, чтобы этот порог снизить, позволит существенно снизить количество смертельных случаев на дорогах. Это не какое-то ноу-хау, которое предлагаем мы, есть мировая практика о том, как влияет снижение скорости на смертность на дорогах. И это прямая зависимость.

- Ещё одна горячая тема - такси. Понятное дело, что это такой рынок, на котором пассажир хочет подешевле уехать, водитель хочет побольше заработать. Есть ещё агрегатор, который берёт комиссию. Так вот, очень многие водители жалуются, что якобы комиссия очень большая. Город как-то может вмешиваться в эти отношения? И считает ли это необходимым?

- На величину комиссии, конечно, мы никакого влияния не имеем. Тревожит следующее. Большая комиссия агрегаторов, она доходит до 30% от суммы заказа, она насколько большая, что сокращает существенным образом заработную плату самого водителя. Есть средняя заработная плата у водителя автобуса. Мы бы хотели, чтобы при всех этих скидках либо комиссии, агрегатор гарантировал водителю такси среднюю заработную плату, которая установлена у водителей в Москве. Мы несколько предложений сделали в правительство Российской Федерации. Я считаю, что при таком подходе качество водителей такси в Москве увеличится, получится их качества сервиса, больше доверия будет у москвичей к такси, ну и снизится количество ДТП, связанных с таксомоторными перевозками.

- В последнее время те меры, которые предпринимаются в городе для улучшения трафика, это и выделенные полосы, и платные парковки... Ну, прямо скажем, их можно назвать непопулярными и, вы, наверное, знаете, в социальных сетях вас за них немилостиво костерят. Вы как на это реагируете? Задевает вас, обижает это?

- Я могу сказать, что за всеми решениями, которые принимаются транспортным комплексом Москвы, я чувствую свою персональную ответственность. Мы понимаем и чётко отдаём себе отчёт в том, что только городским транспортом, что называется, мил не будешь, надо развивать все виды городского транспорта, и давать жителю города Москвы разумный выбор: чтобы был удобный и городской транспорт, и была возможность доехать на личной машине. Вот этот вот выбор, поиск баланса, это наша задача основная, которую мы стараемся реализовывать.