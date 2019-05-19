Назван срок появления лекарства против старения

​Где найти эликсир вечной молодости

Заветная мечта миллиардов землян - "вечная молодость" - становится ближе. Учёные и медики со всего мира чуть ли не каждый месяц предлагают новые методы борьбы со старостью. Стволовые клетки уже не в моде. Будущее, уверены энтузиасты, за особыми диетами, древними рецептами и даже моллюсками!

Лифтинг или спорт? Медитация или диета? Коктейль из биодобавок или криокамера? Человечество мучительно ждёт таблетку от старости и сироп для молодости. Учёные говорят, что продержаться осталось совсем немного. Любители конспирологических версий ничего не ждут. Утверждая, что миром давно правят никому неизвестные вечно молодые избранные. Живут они минимум лет по 500. А то и больше. Потому как знают тайный рецепт, передает "ТВ Центр".

"Есть! В том-то и дело, что есть! В китайской традиции существует определенный секретный эликсир - формулы, благодаря которым человек, употребляющий определенные вещества, может стать ну не совсем бессмертным, но добиться колоссального долголетия", - сказал историк Алексей Комогорцев.

В Китае не просто много долгожителей. Невозможно угадать, сколько человеку лет. Выглядит на 20, а на самом деле, он в два или три раза старше. В этой клинике тибетской медицины лучше даже не спрашивать о возрасте специалистов. Результат шокирующий. Процедуры омоложения тоже.

Тлеющая сигара из полыни прижигает особые, "волшебные" точки зоны Ветра. Прогревая их, она избавляет от головных болей, заикания, нервных тиков и депрессии.

"После такой процедуры улучшается цвет лица, тонус кожи, тургур кожи", - рассказала специалист клиники Тибетской медицины Аюна Журкова.

Этому методу несколько тысяч лет. Оказывается, сейчас в эпоху глобальной цифровизации и печати органов на 3D принтере, вообще модно обращаться к опыту предков. Самая популярная диета основана на том, чем питались наши пращуры, охотившиеся на мамонтов. Она так и называется - Палеодиета.

"Это овощи, это ягоды. Притом дикие, те, что растут на земле. Притом не промышленно выращенное мясо, а все-таки дичь. А чем отличается промышленное мясо от дичи? Своим питанием!", - рассказала диетолог Катерина Янг.

Идеологи палеодиеты считают, что рацион первобытного человека формировался параллельно с его геномом. И пищеварительная система лучше всего справляется с той едой, которую запомнила наша ДНК в эпоху палеолита. Еще одно популярное направление - понять, как сохраняют молодость наши собратья по планете. Гидра пресноводная - вообще бессмертна. Умрет, если только её кто-нибудь съест. А моллюск жемчужница, превращая жабры атлантического лосося в гнездо для своего паразитического выводка, спасает рыбу от неминуемой смерти . Лососи генетически запрограммированы на гибель после нереста. А тут - живут себе и продолжают нереститься.

Гидробиолог Валерий Зюганов уверен в своей версии чудесного спасения лосося моллюсками. Он давно наблюдает за тем, что создала природа. И делает чудо-эликсиры. Говорит, заживляют раны, успокаивают нервы, замедляют старение. Что касается вечной молодости, то тут он осторожен. Самый яркий пример - знаменитая медуза Нутрикула. 10 лет назад мир облетела сенсация: пяти миллиметровое существо обречено на бессмертие! Потому как постоянно омолаживается и регенерирует. То медуза, то полип. И так до бесконечности.

"Нету ни одного вида на земном шаре, который бы мог жить вечно. Да, теоретически говорят - там медуза. Конечно, они помирают. Просто одному исследователю из Южной Америки удалось продлить цикл. В пять-шесть раз дольше сделать. А дальше он не может продлевать вечно. Откуда он знает, что там произойдёт - дальше-то?", - сказал доктор биологических наук Валерий Зюганов.

Зато хорошо известно, что произойдет с нами. Александр Тышковский - сотрудник лаборатории изучения старения в школе Гарварда и МГУ. Пока одни пассивно ждут дома появления чудо-таблетки, здесь её, по сути, помогают создавать. Действенных препаратов уже сейчас более десятка. Правда, на людях еще ни один из них не испытан. Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признает старение заболеванием, клинические испытания на людях попросту запрещены. Но ВОЗ вот-вот должна сдвинуться с места.

"В принципе, уже через 5 - 10 лет, скорее всего, на рынке должны появиться первые лекарства для человека. Против старения, продлевающие жизнь. С помощью таких вот легких воздействий, как лекарства, как диета, образ жизни и физкультура, мы сможем продлить нашу жизнь примерно до 130-ти - 140 лет. Это не значит, что мы будем стариками с 70-ти лет до 130-ти. То есть будет растягиваться не только наша продолжительность жизни, но и наша молодость, естественно, тоже", - сказал научный сотрудник лаборатории изучения старения в Медицинской Школе Гарварда и МГУ, основатель научно-популярного канала Real Scientists Александр Тышковский.

Отличные новости для тех, кто боится выхода на пенсию. Получается, первые 70 лет как обычно: учеба, работа... А затем - новая, свободная и очень активная жизнь.

Ольга Стрельцова, Вероника Ермолова, Дмитрий Иванов, ТВ Центр.