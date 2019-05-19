Возле пирамид в Египте взорвали бомбу

Пострадали 17 иностранцев

У туристического автобуса в Египте произошел взрыв. Это случилось вблизи музейного комплекса в Гизе.

По предварительным данным, пострадали 17 человек. Все они являются иностранцами. Семеро из них являются гражданами ЮАР, передает ТАСС.

Самодельное взрывное устройство сработало у Большого египетского музея, который расположен рядом с пирамидами на плато Гиза. Бомба взорвалась, когда автобус находился в движении.

По данным РИА Новостей, российские дипломаты проверяют, есть ли среди пострадавших граждане России.