Повзрослевшая Пуговка из "Папиных дочек" поразила естественной красотой

Ей даже посвятили стихи

Время идет, дети растут. В том числе, и знаменитые дети. Вот и с Катей Старшовой происходит такая же история. Известной по роли Пуговки - младшей дочки Васнецова в сериале "Папины дочки" - девочке уже 17 лет.

При этом с кино она свою жизнь связывать не хочет. Катя свободное время посвящает фигурному катанию. "Пуговка" нечасто балует поклонников публикацией фото в соцсетях. Но если такое происходит, это становится событием. Так произошло и на этот раз.

Девочка опубликовала очередной снимок в Instagram и показала, как выглядит в обычной жизни без макияжа. В итоге подписчики были в восторге от внешности Кати.

Кто-то написал ей стихи:

"Личико милое, ясные глазки,

Улыбка блистает, словно звезда:

Знай, ты принцесса, будто из сказки,

Ты можешь всех покорить без труда!"

Другие до сих пор не верит, что Пуговка уже выросла.

Интересно, что с момента выхода последней серии "Папиных дочек" прошло семь лет. но многие до сих пор считают, что Пуговка осталась маленькой девочкой, и очень удивляются, когда видят ее уже повзрослевшей.

При этом у Кати Старшовой есть молодой человек. С ним она познакомилась на катке. Недавно Катя призналась, что влюблена и очень счастлива, передает teleprogramma.pro.

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