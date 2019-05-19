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Появилось видео с места взрыва у египетских пирамид

17:26
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Россиян среди пострадавших нет

Не менее 17 человек пострадали в результате взрыва около Большого египетского музея в Гизе. Устройство сработало рядом с туристическим автобусом. Среди раненых 10 египтян и семь граждан ЮАР.

Россиян среди пострадавших нет, сообщает РИА Новости. Музей расположен недалеко от комплекса пирамид Гизы, - одной из наиболее посещаемых туристических достопримечательностей. По информации телеканала "Аль-Хадат", взрывное устройство было самодельным. Власти квалифицируют инцидент, как теракт. Ответственность за него пока никто на себя не взял. 

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Последствия взрыва в Египте, при котором пострадал туристический автобус
Последствия взрыва в Египте, при котором пострадал туристический автобус
Последствия взрыва в Египте, при котором пострадал туристический автобус
Последствия взрыва в Египте, при котором пострадал туристический автобус
Последствия взрыва в Египте, при котором пострадал туристический автобус
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