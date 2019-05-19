В Сети выложили видео с просящей денег Бутиной в американской тюрьме

Россиянка вернулась в современность

Россиянка Мария Бутина, которая находится в транзитном пункте в Оклахоме в США, вышла на связь с миром. Осужденная американским судом на 18 месяцев тюрьмы девушка рассказала, что получила доступ к интернету и телефону.

Об этом стало известно из видеообращения, которое было размещено во "Вконтакте" и Instagram, передает TVC.RU. Бутина призналась, что ощущает себя вернувшейся в современность.

Россиянка выразила благодарность тем, кто поддерживает ее. Также она напомнила, что адвокаты намерены обжаловать приговор. Ей нужна финансовая поддержка, так как предстоят новые траты на адвокатов.

"Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами", — подчеркнула девушка.

В конце Бутина заявила: "Держитесь, ребята. Русские не сдаются!"

Россиянку задержали летом 2018 года по обвинению в "сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом". Она получила 18 месяцев тюрьмы, но с учетом отбытия части срока она должна выйти на свободу в ноябре.

Также Бутина отказалась от судебного процесса и пошла на сделку со следствием. Это дало возможность значительно сократить срок заключения.

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