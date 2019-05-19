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У Загитовой возникли проблемы с полицией

19:50
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Ее могут оштрафовать

В МВД по Удмуртии сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции начали проверку видеозаписей с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию 17-летней Алины Загитовой. В мае в ее Instagram появился ролик, в которой спортсменка ездит за рулем.

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Однако, кое о чем юная Загитова забыла. На момент записи ей было 16 лет, а согласно действующему законодательству в России водить машину можно с 18-ти. Сейчас у нее нет водительских прав. Также она не пристегнула ремень безопасности.

Теперь сотрудники ГИБДД проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП России "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". За нарушение Загитову могут наказать штрафом в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, а также запретом на управление транспортным средством в будущем и арест транспортного средства.

Между тем, отец Алины Ильназ Загитов отказался комментировать ситуацию, передает ФАН.

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