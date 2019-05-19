Красавица-дочка Игоря Крутого произвела фурор

Она готовит для поклонников новые песни

Дочь Игоря Крутого потрясла своих подписчиков в Instagram появлением фото, на которых она предстала в новом для себя имидже. Виктория Крутая таким образом анонсировала новый клип.

Снималась она в блестящем комбинезоне и с новой прической. Как сообщает Teleprogramma, это стиль американской певицы Beyonce. Также появилось фото, на котором она предстает в коротких джинсовых шортах, черных ботфортах и джинсовой куртке.

Интересно, что Виктория Крутая давно не радовала поклонников своим творчеством. У нее родилась дочь Дэми, и она взяла небольшую паузу. Занималась семьей, а также активно вела блог.

Как считает ее отец Игорь Крутой, сейчас его дочь стала несколько иначе относиться к своей карьере, хотя ранее не стремилась стать звездой. Теперь она готовит для поклонников новые песни.