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Кейт Миддлтон потерялась в тени скандалистки Меган Маркл

18:43
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Из-за рождения Арчи все позабыли о других членах королевской семьи

Британские СМИ вовсю обсуждают происходящее в королевской семье. На первый план в последние недели вышли герцог и герцогиня Сассекские. А все благодаря появлению на свет 6 мая сына Арчи.

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При этом эксперты отмечают, что другие члены британской королевской семьи незаслуженно отошли в тень. Это касается, например, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В итоге из-за повышенного внимания к ребенку жители Великобритании пропустили несколько важных событий.

В частности, принц Чарльз и Камилла отправились с официальным визитом в Германию. Там они обсудили Brexit, а также отношения Великобритании с Германией, которая является ключевой страной в Евросоюзе. "Встреча с Ангелой Меркель – очень важный эпизод в мировой политике. Однако журналисты обошли стороной это событие, потому что были слишком увлечены Арчи", – заявил корреспондент Крис Шип, пишет "Дни.ру".

Аналогичное мнение у журналистки Лиззи Ричардсон. По ее словам, во время парусной регаты Кейт Миддлтон и принца Уильяма стали расспрашивать о племяннике. "Маленький Арчи отправил их в тень", – сказала корреспондент.

Ранее Маркл периодически попадала в различные скандалы. Особенно если говорить о традициях. Вопреки им она засекретила рождение первенца принца Гарри. О родах было объявлено в обед 6 мая, но малыш появился на свет еще утром. Бывшая актриса не подчиняется правилам, чем сильно беспокоит Букингемский дворец.

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