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Главе протокола стыдно за недостойный внешний вид Порошенко

19:06
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Президент славится пренебрежением к своему внешнему виду

Экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный признался, что многим украинским дипломатам было стыдно за Петра Порошенко. Речь шла о внешнем виде украинского лидера.
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В интервью "Вестям Украины" Ладный заявил, что Порошенко всегда пренебрегал правилом, согласно которому первое лицо должно иметь "пристойный внешний вид". Поэтому у него периодически были мятые штаны.

По словам экс-чиновника, это отображалось "не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом". Дело в том, что по президенту судят обо всех гражданах страны. "Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - признался он.

Также Ладный рассказал, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации о выборе одежды только в исключительных случаях, передает РИА Новости. В частности, это происходит если принимающая сторона во время зарубежного визита просит вариант "без галстуков". При этом Порошенко не приемлет критику и замечания.

Ранее Порошенко неоднократно критиковали за появления на публике и визиты к своим коллегам в небрежном виде. В частности, в глаза бросались мятые костюмы, в которых ездил украинский лидер.

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