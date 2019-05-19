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В прощальной речи Порошенко попросил Господа помочь Зеленскому

19:58
  • воскресенье
  • 19 мая 2019

Он рассказал, каким видит будущее страны при новом президенте

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с прощальной речью. Уже 20 мая в стране пройдет инаугурация Владимира Зеленского, сообщает TVC.RU. Обращение опубликовано на его странице в Facebook.

Главе протокола стыдно за недостойный внешний вид Порошенко
Порошенко рассказал о грядущей передаче власти Зеленскому

Политик пожелал избранному украинскому лидеру успехов на этом посту. Также он напомнил, что еще недавно он и Зеленский были непримиримыми оппонентами. Но теперь комик станет новым главой государства, и Порошенко верит в его "европейское будущее". "Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе — помогает в работе", — подчеркнул Порошенко.

Также он рассказал, что не уходит из политики. Теперь Порошенко намерен не позволить свернуть Украине с пути в членство в ЕС и НАТО. В конце обращения он подчеркнул, что верит в европейское будущее страны.

Ранее команда Зеленского обнародовала программу инаугурации, которая пройдет 20 мая в Киеве, передает РИА Новости. В 10 часов утра он приедет к зданию Верховной рады. Там он принесет присягу украинскому народу. После этого ему представят командующих ВСУ, а он примет участие в церемонии поднятия государственного флага Украины. Во второй половине дня политик встретится с главами иностранных делегаций и проведет несколько двусторонних встреч в здании администрации президента.

Порошенко занимал пост президента с 2014 года. На выборах 2019-го он проиграл Зеленскому во втором туре.

Видео: обстановка на Украине накануне инаугурации Зеленского

 

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