В Сибири огонь с сухой травы перекинулся на дома

В Хабаровском и Красноярском краях до сих пор не удалось ликвидировать природные пожары

В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона. Ночью на юг региона обрушился ливень. Штормовой ветер, на побережье его порывы достигали 27 метров в секунду, повалил десятки деревьев и рекламные конструкции. Из-за разгула стихии были отменены несколько авиарейсов, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке из-за непогоды оказалось парализовано движение транспорта. Улицы затоплены, на дорогах - серьезные пробки. Из-за повреждений электросети не ходят троллейбусы. Упавшие деревья повредили припаркованные автомобили. Дожди с грозами, как прогнозируют синоптики, продлятся до конца рабочей недели.

Сильные дожди пришли и в Хабаровский край. Однако это существенно не повлияло на ситуацию с природными пожарами. На землях лесного фонда продолжает гореть 35 гектаров. В одном районе действует режим ЧС.

В Красноярском крае к тушению пожара в поселке Лесосибирск был привлечен вертолет МЧС. Дотла сгорели восемь домов, никто из людей не пострадал. Причиной называют пал сухой травы - из-за сильного ветра огонь перекинулся на дачные постройки. По данным авиалесоохраны, за последние сутки в регионах удалось ликвидировать почти 100 очагов возгорания.