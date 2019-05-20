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В Сибири огонь с сухой травы перекинулся на дома

08:54
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В Хабаровском и Красноярском краях до сих пор не удалось ликвидировать природные пожары

В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона. Ночью на юг региона обрушился ливень. Штормовой ветер, на побережье его порывы достигали 27 метров в секунду, повалил десятки деревьев и рекламные конструкции. Из-за разгула стихии были отменены несколько авиарейсов, передает "ТВ Центр".

Во Владивостоке из-за непогоды оказалось парализовано движение транспорта. Улицы затоплены, на дорогах - серьезные пробки. Из-за повреждений электросети не ходят троллейбусы. Упавшие деревья повредили припаркованные автомобили. Дожди с грозами, как прогнозируют синоптики, продлятся до конца рабочей недели.

Сильные дожди пришли и в Хабаровский край. Однако это существенно не повлияло на ситуацию с  природными пожарами. На землях лесного фонда продолжает гореть 35  гектаров. В одном районе действует режим ЧС.

В Красноярском крае к тушению пожара в поселке Лесосибирск был привлечен вертолет МЧС. Дотла сгорели восемь домов, никто из людей не пострадал. Причиной называют пал сухой травы - из-за  сильного ветра огонь перекинулся на дачные постройки. По данным авиалесоохраны, за последние сутки в  регионах удалось ликвидировать почти 100 очагов возгорания.

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