На инаугурации Зеленского пообещали "фишечки"

Команда избранного президента удивит украинский народ в понедельник

В Киеве в понедельник пройдёт инаугурация избранного президента Владимира Зеленского. В воскресенье вечером пресс-служба нового главы государства рассказала о деталях церемонии. После присяги народу Украины глава государства официально познакомится с командующими ВСУ, а во второй половине дня вместе с супругой Еленой примет глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

В центре Киева идут приготовления к инаугурации Владимира Зеленского. Сама церемония пройдет в зале заседаний Верховной Рады. Она назначена на 10 утра. Помимо стандартной процедуры, команда Зеленского обещала подготовить некие "фишечки", но их пока держат в секрете.

Одной из них, например, могло бы стать прибытие нового гаранта украинской конституции, например, на велосипеде, маршрутке или такси эконом-класса, как это делал его герой Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". Однако в реальной жизни Владимир Зеленский передвигается на весьма недешевом автомобиле премиум-класса. Впрочем, стараясь все-таки хоть отчасти поддерживать марку всенародного любимца, избранный президент перед народом Украины все-таки извинился за предстоящие неудобства. Правда, свалил все на Верховную Раду.

"Вы все знаете, что мы хотели, чтобы инаугурация прошла 19 мая, потому что это выходной и чтобы для киевлян не было проблем из-за перекрытий. Но Рада проголосовала. Сокрушаться уже бессмысленно. Извините, пожалуйста, извините всех нас, Верховную Раду. Рада создала неудобства нам. Мы, обещаю, создадим неудобства им", - заявил Зеленский.

Именитых гостей на инаугурации будет совсем немного. Пять президентов - Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии – стран, не играющих особой роли ни в европейской большой политике, ни в экономике. США отметятся на церемонии уровнем министра энергетики, Канада ограничилась министром обороны. Приглашены также все украинские президенты, кроме Виктора Януковича. Пока еще действующий глава государства Петр Порошенко пожелал Зеленскому успехов на новом посту, не забыл лишний раз упомянуть и про свои заслуги, а также снова вспомнил Бога, к которому после создания раскольнической церкви взывает к месту и нет.

"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже 20 мая, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь хранит Украину, а ее новому главе помогает в работе. Позитивные изменения еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - сказал Порошенко.

Видео: в прощальной речи Порошенко попросил Господа помочь Зеленскому

Где в итоге окажется Порошенко - в большой политике или под следствием - большой вопрос. На Украину вернулся бывший замглавы администрации вынужденного бежать в Россию Януковича. После госпереворота против Андрея Портнова возбудили уголовное дело, обвинив в незаконном присвоении денег. Но затем Европейский суд его оправдал. На Украине экс-чиновник заявил, что не нацелен на государственные посты, но как юрист планирует начать уголовное преследование Петра Порошенко и его окружения.

Чтобы посадить такую серьезную фигуру, как Порошенко, это должен быть отдельный спецпроект с отдельной политической волей. С финансированием, с доверием ключевых фигур государства и политиков. Поэтому, я считаю, что Порошенко может посадить Коломойский, у него есть такая мотивация", - уверена журналист Светлана Крюкова.

На днях беглого олигарха Коломойского заметили в одном из киевских ресторанов. Он говорит, что вернулся исключительно по семейным обстоятельствам. Пока. "У меня сын собирается подписать контракт с баскетбольным клубом из Украины. Я собираюсь жить в Украине и получать удовольствие от жизни", - сообщил он журналистам.

Новоизбранный президент до сих пор не обнародовал список кандидатур для назначения на государственные посты. Остается открытым вопрос с Верховной Радой: распустит или нет. Но от Петра Порошенко уже начинают открещиваться те, кто долгое время молчал и, как теперь выясняется, терпел его, едва сдерживаясь. Например, бывший глава Службы протокола открыто озвучил то, о чем украинские дипломаты шептались в кулуарах: неопрятный внешний вид Порошенко, вечно мятые брюки и пиджаки достали всех.

"За внешний вид первого лица отвечает исключительно первое лицо. Он не вчера родился и прошел достаточно долгий путь госчиновника, поэтому должен владеть хотя бы азами делового этикета. Первое лицо, как и любой человек, должно иметь пристойный внешний вид – выглаженный деловой костюм, незаношенную рубашку, нестоптанную обувь и носки без дырок. К сожалению, пятый президент этим всегда пренебрегал. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица", - пожаловался бывший глава Службы протокола.

Каким предстанет перед всем миром новый президент, станет понятно уже через несколько часов. Известно, что часть церемоний, сопутствующих инаугурации, он проведет без супруги. Ранее Елена Зеленская признавалась, что ей страшно занимать пост первой леди. При этом она не стеснялась раздавать интервью западным журналистам и рассуждать на тему, как ее мужу стоит общаться с Владимиром Путиным.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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