Чудом уцелевшие беженцы из "Рукбана" рассказали о жизни в лагере

Люди жили в страхе, что их в любой момент могут убить или изнасиловать террористы

12 тысяч сирийских беженцев на сегодняшний день смогли покинуть лагерь "Рукбан", расположенный на границе с Иорданией рядом с незаконно развернутой американской военной базой. Бежавшие из резервации получили необходимую медицинскую помощь и питание в пункте временного размещения. Они также рассказали о жизни в лагере, где боевики фактически держат людей в заложниках.

Убегая из "Рукбана", он чуть не погиб. Мужчине оказывают помощь медики в центре временного размещения.

"Американцы не хотели выпускать нас - боевики начали стрелять. Мы бежали прямо под пулями. Бросились врассыпную и не могли понять, кому удалось спастись. В тот момент я даже не чувствовал, что ранен - хотел поскорее убежать", - вспоминает Али Аммар.

Консервы и крупы, масло. Привозят горячее. Главное - неограниченное количество питьевой воды. В "Рукбане" она была на вес золота.

"Очень много людей умерло прямо на наших глазах от абсолютно незначительных болезней. Мы ничем не могли помочь. Главная проблема - грязная вода, если хочешь воду почище, плати большие деньги", - рассказал Фуаз Джасм.

Антисанитария, отсутствие медицинской помощи и полный произвол хозяев лагеря, для которых люди - это товар. Предмет торговли и способ извлечения прибыли.

Теперь спасшиеся из "Рукбана" живут в Хомсе в полной безопасности. Пункт временного размещения организовали в одной из школ города. Сирийские власти готовят инфраструктуру для тех, кто устал скитаться и хочет вернуться в свои дома. На сегодня "Рукбан" покинули 12 тысяч человек. Это всего четверть от общего количества.

"Нам приходилось сидеть в палатках и даже не высовываться. Стоит только показаться на улице - любой из террористов мог запросто изнасиловать или убить. В "Рукбане" нет законов - только правила боевиков", - сообщила Халима Хаммуд.

Правила, установленные американцами. Именно они контролируют зону Эт-Танф, где находится лагерь. В координационных штабах России и Сирии по вопросу ликвидации "Рукбана" отмечают - единственный способ предотвратить гуманитарную катастрофу - закрыть лагерь.

Такая же ситуация в Эль-Холе. В ещё одном лагере, подконтрольном США, из 70 тысяч человек почти две трети - дети! Налицо искусственные препятствия для нормализации обстановки в арабской республике. Но, несмотря на все сложности, вопрос возвращения беженцев остаётся одним из приоритетных.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.