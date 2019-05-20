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Джоли взбесилась, узнав о щедром подарке Питта Энистон

08:23
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Актриса ревнует бывшего мужа

Анджелине Джоли сложно видеть Брэда Питта с другими женщинами. Как пишет Hollywood Life, Энджи призналась, что хоть с момента разрыва прошло больше двух лет, она предпочла бы не знать, чем занимается бывший муж.
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Но Джоли то и дело сталкивается с газетами и журналами, на которых красуется Питт с другими женщинами. Так, фото Брэда с Леной Данэм очень огорчило Анджелину. Джоли пояснила, что "надеется, что он счастлив", но "не хочет думать о его свиданиях".

А настоящую ревность у Джоли вызвали новости о том, что Питт появился на праздновании 50-летия своей бывшей жены Дженнифер Энистон. СМИ заявили, что Брэд вручил Джен очень щедрый подарок. Это заставило Энджи сходить с ума. Как рассказали друзья актрисы, она взбесилась и "не желала ничего слышать об этих двоих".

Отметим, что сама Джоли увела Питта у Энистон в 2005 году. Бурный роман между актерами начался на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Смит". Они поженились в 2014 году. Звездная пара воспитывала шестерых детей. Но в 2016 году Джоли внезапно подала на развод.

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