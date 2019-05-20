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"Игра престолов" завершилась скандалом

08:30
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Не такого финала ждали фанаты

В понедельник в России вышла финальная серия восьмого сезона "Игры престолов". Поклонники с нетерпением ждали, чем же закончится сага, финал которой они ждали восемь лет, но в результате сильно разочаровались.

Сериал получил популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета и внезапным смертям, однако концовка вышла скомканной и предсказуемой.

"Честно признаюсь, господа, не такого я ожидал. Будем надеяться, что в книгах, которые, когда-нибудь напишут, будет альтернативная версия развития событий", "Сказать, что я разочарован - ничего не сказать", "Лучше бы всех убил король ночи...чем так", - возмутились раздосадованные фанаты.

Ранее в интернете появилась петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов". За четыре дня ее подписали более миллиона человек. "Сериал заслуживает финала, который будет иметь смысл", - отметил автор петиции. 

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